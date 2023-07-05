«Проявиться может в любом возрасте»: воронежские медики – о наследственной предрасположенности к аллергии

Иммунная система защищает организм от опасных и чужеродных элементов. Крепкий иммунитет успешно противостоит бактериям и вирусам. А вот слабый – легко поддается болезням и инфекциям. Такое состояние может возникнуть по многим причинам: наследственность, стрессы, чрезмерные нагрузки, плохое питание, недостаток витаминов и микроэлементов, злоупотребление алкоголем и курением.

По словам медиков, для усиления «защиты» необходим здоровый сон не менее 7-8 часов в сутки, разумная физическая и двигательная активность, избегание переохлаждений и перегрева, дыхательная гимнастика, соблюдение правил личной и общественной гигиены, минимизация стрессовых ситуаций и правильное питание.

Иногда иммунитет конкретного человека может идти «против системы»: неадекватно реагировать на безопасные для большинства людей вещи. Такое состояние называется аллергией.

Как пояснили в Воронежском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом, в бюджетные медучреждения региона с проявлениями аллергопатологии обращаются до шести тысяч взрослых ежегодно. Чаще всего аллергия проявляется в виде ринита, бронхиальной астмы, крапивницы или дерматитов, которые обусловлены пищевой или контактной аллергией, реакциями на лекарственные средства. Наиболее опасными формами считаются: анафилактический шок, астматический статус, ангионевротический отек гортани (отек Квинке), а также острые токсико-аллергические реакции. Из-за скорости развития последние, к сожалению, могут приводить к смерти.

- Проявления не тяжелой аллергии можно купировать при помощи препаратов последнего поколения. Эти лекарства не вызывают сонливости и привыкания. В некоторых случаях используют аллерген-специфическую терапию (АСИТ). Основные ее преимущества в том, что после проведенных курсов у пациентов уменьшается или даже полностью прекращаются симптомы заболевания, сокращается потребность в симптоматических препаратах, снижается опасность последующего расширения числа аллергенов и предотвращается переход ринита в астму, атопического дерматита в тяжелую форму, - объясняют медики.

Считается, что аллергия имеет наследственную предрасположенность. Но проявиться она может в любом возрасте. Зависит это от образа жизни, питания и профессии. Например, если человек склонен к аллергии на эпидермис или шерсть домашних животных, редкие контакты никак не повлияют на проявление аллергии. Но стоит ему завести питомца дома, то начнут чесаться глаза и течь из носа. Это справедливо и для многих других вариантов ингаляционной и пищевой аллергии.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».