Почти тысяча жителей Воронежской области имеет долги за газ

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На сегодня около 53 тысяч жителей Воронежской области имеют долг по оплате газа. Общий размер долга достиг почти 110 миллионов рублей. В вязи с этим, мая по июнь в регионе отключили 969 абонентов, сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Воронеж». В компании эту меру называют крайней и вынужденной. Газ перекрывают абонентам, которые не расплачиваются по счетам в течение двух месяцев и больше.

– Сначала должнику направляют уведомление о необходимости оплаты задолженности и возможном приостановлении поставки газа, - пояснили механизм введения «санкций» в компании. - Если потребитель игнорирует уведомление и не оплачивает долг, тогда по истечении 20 дней с даты направления уведомления, газоснабжение ограничат с помощью установки блокиратора на перекрытый газовый кран. В числе других способов — установка заглушки либо использование сварки, а в особых случаях применяется и землеройная техника. Мероприятия проводят с привлечением представителей специализированных организаций и правоохранительных органов.

Чтобы вернуть газ, потребуется не только полностью погасить долг, но и оплатить расходы, понесенные поставщиком газа по отключению и повторному подключению.