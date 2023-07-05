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НовостиПроисшествия5 июля 2023 11:48

В Воронежской области полицейские задержали курьера, обманувшего пенсионера на 220 тысяч рублей

Мужчина выполнял указание телефонных аферистов
Алексей СЕРГУНИН
Потерпевший отдал наличные мужчине, который представился звонившим.

Потерпевший отдал наличные мужчине, который представился звонившим.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

3 июля в селе Верхний Карачан Грибановского района 81-летний пенсионер ответил на телефонный звонок с неизвестного номера. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

Злоумышленник сообщил, что дочь потерпевшего стала виновницей ДТП, наехав на пешехода. Чтобы не возбуждать уголовное дело, лже-сотрудник полиции предложил собеседнику передать 220 тысяч рублей. Потерпевший согласился и через час отдал наличные мужчине, который представился звонившим. В тот же день объявилась дочь пенсионера. Выяснилось, что ни в какое ДТП она не попадала и сразу же обратилась в полицию.

На следующий день злоумышленника задержали. Им оказался 30-летний безработный, ранее судимый местный житель. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до двух лет лишения свободы.