В Воронежской области полицейские задержали курьера, обманувшего пенсионера на 220 тысяч рублей

Потерпевший отдал наличные мужчине, который представился звонившим. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

3 июля в селе Верхний Карачан Грибановского района 81-летний пенсионер ответил на телефонный звонок с неизвестного номера. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

Злоумышленник сообщил, что дочь потерпевшего стала виновницей ДТП, наехав на пешехода. Чтобы не возбуждать уголовное дело, лже-сотрудник полиции предложил собеседнику передать 220 тысяч рублей. Потерпевший согласился и через час отдал наличные мужчине, который представился звонившим. В тот же день объявилась дочь пенсионера. Выяснилось, что ни в какое ДТП она не попадала и сразу же обратилась в полицию.

На следующий день злоумышленника задержали. Им оказался 30-летний безработный, ранее судимый местный житель. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до двух лет лишения свободы.