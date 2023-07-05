16 июля воронежский «Факел» сыграет с тамбовским «Спартаком»

Все спарринги пройдут в закрытом режиме: при пустых трибунах и без проведения трансляций. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Стал известен соперник и дата четвертого спарринга воронежского «Факел» в это межсезонье. 16 июля «неугасаемые» примут на своем поле тамбовский «Спартак».

Напомним, что матчем с «волками» мы откроем серию товарищеских встреч. Завтра, 6 июля, сыграем с тамбовчанами дома. Затем 9 июля сыграем в Ростове, а 15-го примем дома команду Валерия Карпина. Все спарринги пройдут в закрытом режиме: при пустых трибунах и без проведения трансляций.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, до 7 июля фанаты воронежского «Факела» должны согласовать средства поддержки клуба в сезоне-2023/24.