Воронежцев приглашают на восстановление скульптуры Половецкой бабы на большой экотропе

Фото со страницы "Большая Воронежская Экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцев приглашают присоединиться к работам по восстановлению скульптурной группы «Поляна предков» на Большой Воронежской экотропе. Об этом сообщили активисты на странице экотропы в соцсети «Вконтакте». Организаторы поясняют, что необходимо будет вытащить с обрыва и вкопать на место скульптуру «Половецкой бабы», копию изваяний 10-13 веков.

Субботник пройдет 8 июля в 11 часов. Участников собирают у Древнего дуба на Нагорной дубраве.

Кроме собственно восстановления скульптуры добровольцам обещают лекцию автора экотропы Алексея Саниева об археологическом наследии Нагорной дубравы. Слушатели узнают об уникальных исторических местах и памятниках на Большой Воронежской тропе.

Затем пройдет экскурсия по древнеславянскому городищу 9-11 века «Белогорское ll». И Завершит мероприятие дружеское чаепитие на Поляне предков.

От участников требуется походная одежда, чай, перекус, дождевик, удобная обувь и перчатки для работы.