В Воронеже ограничат движение в районе театра оперы и балета с 7 по 16 июля

Схема из телеграм-канала городской администрации.

Из-за работ по ремонту 80-метрового участка теплосети будет перекрываться движение автотранспорта в районе театра оперы и балета в Воронеже. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации.

С 19:00 7 июля до 24:00 10 июля закроют проезд по четырем полосам улицы. Поток перенаправят на встречную полосу со стороны театра оперы и балета по нечетной стороне улицы Плехановской. Движение на этот период будет осуществляться согласно схеме № 1.

С 19:00 13 июля по 24:00 16 июля закроют проезд по трем полосам улицы. Поток перенаправят на встречную полосу в сторону дома № 8 по площади Ленина по четной стороне улицы Плехановской. Движение на этот период будет осуществляться согласно схеме № 2.

Схема из телеграм-канала городской администрации.

На время проведения работ из-за отключения контактной сети приостановят движение троллейбусных маршрутов №№ 7 и 99.