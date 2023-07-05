Воронежский бизнесмен своровал из регионального бюджета свыше двух миллионов рублей

В соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Павловскому району обнаружили многочисленные факты мошенничеств, совершенные директором местной коммерческой организации. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Выяснилось, что с марта по июль 2022 года главы Воронцовского, Лосевского, Гаврильского, Казинского, Красного, Покровского и Ливенского сельских поселений заключили контракты с 26-летним директором строительной фирмы. Он должен был организовать работы по обустройству площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Но подрядчик использовал подложные документы, указав в актах о приемке выполненных работ недостоверную информацию о свойствах, качестве и цене строительных материалов, используемых при производстве работ. В результате бюджету Воронежской области причинен ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей. В соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.