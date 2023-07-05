Воронеж на три дня накроет аномальная жара

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже объявили штормовой предупреждение в связи с неблагоприятным прогнозом от воронежского Гидрометцентра. По данным синоптиков, ближайшие три дня – 6,7 и 8 июля – в регионе будет аномально жарко. Дневная температура может подняться до отметок +35-36 градусов.

В связи с этим спасатели просят жителей региона скорректировать свои планы. По возможности оставаться дома, быть внимательными и осторожными.

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