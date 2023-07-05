В центре Воронежа ликвидировали наркопритон

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Воронежские сотрудники наркоконтроля обнаружили и пресекли деятельности наркопритона, который организовали в квартире одного из домов на улице Плехановской.

Предварительно полицейские получили информацию о том, что 32-летний воронежец предоставляет свою квартиру наркозависимым гражданам для изготовления и потребления запрещенных веществ.

За свои услуги мужчина получал плату наркотиками, которые хозяин жилья использовал для личного употребления.

Во время осмотра в квартире обнаружили и изъяли предметы для употребления запрещенных веществ со следами наркотических средств «соль».