В центре Воронежа ликвидировали наркопритон

Фото ГУ МВД по области
Фото: Предоставлено
Воронежские сотрудники наркоконтроля обнаружили и пресекли деятельности наркопритона, который организовали в квартире одного из домов на улице Плехановской.
Предварительно полицейские получили информацию о том, что 32-летний воронежец предоставляет свою квартиру наркозависимым гражданам для изготовления и потребления запрещенных веществ.
За свои услуги мужчина получал плату наркотиками, которые хозяин жилья использовал для личного употребления.
Во время осмотра в квартире обнаружили и изъяли предметы для употребления запрещенных веществ со следами наркотических средств «соль».