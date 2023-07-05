Под Воронежем три человека пострадали в столкновении с деревом

Фото ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Во вторник, 4 июля, в 18 часов 30 минут на дороге в Новоусманском районе Воронежской области 36-летний местный житель на «Опель Астра» не учёл метеорологические условия. В результате резкого маневра машина потеряла управление и съехала в кювет, где снесла дерево.

В результате аварии пострадали водитель и два 18-летняя жительница Воронежа и 28-летний местный житель. Обоих с места ДТП доставили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.