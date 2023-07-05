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НовостиОбщество5 июля 2023 7:54

На ремонт воронежского дворца спорта «Юбилейный» выделят дополнительные средства

Сумма составила 25 млн рублей
Ирина ШАБАНОВА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Дополнительные деньги будут выделены на ремонт воронежского дворца спорта «Юбилейный». Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 5 июля.

Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Градоначальник напомнил, что лично контролирует проведение работ на главной ледовой арене Воронежа и пояснил, на какой стадии они находятся сейчас. Во дворец спорта уже завезли новое холодильное оборудование.

- Новое, современное и мощное, оно не только повысит качество льда, но и обеспечит сбережение энергии. Экономно для бюджета спорткомплекса, экологично и комфортно – изменения заметят и живущие рядом с ледовым дворцом люди, так как шум значительно уменьшится, - подчеркнул Вадим Кстенин.

И добавил, что в данный момент в «Юбилейном» идут работы, запланированные на 2023 год. Это - обновление фасада и кровли, монтаж системы видеонаблюдения, пожарного оповещения и контроля доступа. Но в скором времени их перечень будет расширен.

- Благодаря поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева, мы дополнительно получим из регионального бюджета 25 млн рублей, чтобы провести уже в этом году ремонт раздевалок и душевых. Проектно-сметная документация готова, в ближайшее время начнем поиск подрядной организации для выполнения работ, - рассказал мэр.

Как ранее писала «Комсомольская правда», масштабные работы по обновлению «Юбилейного» стартовали в 2022 году. Тогда специалисты заменили борта, скорректировали ледовую площадку под современные хоккейные стандарты и установили систему «Видеогол». А в марте 2023 года знаменитый вратарь Владислав Третьяк посетил базирующуюся в ледовом дворце спортивную школу № 24 по хоккею.