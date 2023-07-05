На ремонт воронежского дворца спорта «Юбилейный» выделят дополнительные средства

Фото мэрии Воронежа

Дополнительные деньги будут выделены на ремонт воронежского дворца спорта «Юбилейный». Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 5 июля.

Фото мэрии Воронежа

Градоначальник напомнил, что лично контролирует проведение работ на главной ледовой арене Воронежа и пояснил, на какой стадии они находятся сейчас. Во дворец спорта уже завезли новое холодильное оборудование.

- Новое, современное и мощное, оно не только повысит качество льда, но и обеспечит сбережение энергии. Экономно для бюджета спорткомплекса, экологично и комфортно – изменения заметят и живущие рядом с ледовым дворцом люди, так как шум значительно уменьшится, - подчеркнул Вадим Кстенин.

И добавил, что в данный момент в «Юбилейном» идут работы, запланированные на 2023 год. Это - обновление фасада и кровли, монтаж системы видеонаблюдения, пожарного оповещения и контроля доступа. Но в скором времени их перечень будет расширен.

- Благодаря поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева, мы дополнительно получим из регионального бюджета 25 млн рублей, чтобы провести уже в этом году ремонт раздевалок и душевых. Проектно-сметная документация готова, в ближайшее время начнем поиск подрядной организации для выполнения работ, - рассказал мэр.

Как ранее писала «Комсомольская правда», масштабные работы по обновлению «Юбилейного» стартовали в 2022 году. Тогда специалисты заменили борта, скорректировали ледовую площадку под современные хоккейные стандарты и установили систему «Видеогол». А в марте 2023 года знаменитый вратарь Владислав Третьяк посетил базирующуюся в ледовом дворце спортивную школу № 24 по хоккею.