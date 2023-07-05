В Северном лесу Воронежа к женщинам пристает извращенец

Мужчину видели недалеко от землянки. Фото из телеграм-канала "Мой и твой Воронеж"

Жительница Воронежа сообщила в соцсетях об извращенце, который караулит женщин и девушек в кустах в Севеном лесу. Мужчина, по словам очевидицы, прячется рядом с тропинками, а затем подходит к дамам и демонстрирует им половые органы.

- Происходило все это сегодня рядом с землянкой, которую недавно построили дети. Может быть, и в других местах. Получил от меня перцовкой в лицо, после чего убежал, - сообщила девушка.

Извращенец был одет в голубую футболку и летние шорты. Он коротко стриженный блондин без бороды.

- Выглядит прилично, не бомж и не маргинал. Может кто-то узнает отца и примерного семьянина, - допускает автор сообщения.