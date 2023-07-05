В воронежском двое «Нива» сбила шестилетнего велосипедиста

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Днем 4 июля во дворе дома №31е по улице Революции 1905 года 48-летний воронежец на автомобиле «Шевроле Нива» наехал на малолетнего велосипедиста. Шестилетний мальчик двигался через дорогу перед машиной. В результате ДТП малыш получил травмы и попал в больницу.

По факту аварии в полиции организовали проверку, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 88 ДТП. Из них 61 в Воронеже. В пяти авариях пострадали 8 человек, один – погиб.