В Воронежской области гаишника осудили за взятку от водителя-подростка

3 июня мировой судья Аннинского района назначил штраф в размере 40 тысяч рублей инспектору ДПС. По данным правоохранителей, в декабре полицейский получил взятку в 10 тысяч от несовершеннолетнего водителя.

Как следует из материалов дела, обвиняемый остановил ВАЗ 21102, за рулем которого оказался подросток: ему еще не исполнилось 18 лет. Сотрудник потребовал документы на право владения и управления автомобилем. Их у парня не оказалось.

Тогда юный водитель "десятки" позвонил своему знакомому инспектору, чтобы тот договорился. В итоге гаишник согласился на взятку.

Свою вину он полностью признал, а вот что будет с водителем и его знакомым - пока неизвестно.