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НовостиОбщество4 июля 2023 17:02

В Воронеже оштрафуют водителя, припарковавшегося на тротуаре «Ларгуса»

Мужчина поставил свою машину возле входа в художественную школу
Евгения ФРОЛОВА

В чат-бот «Беспределу.нет36» в ГИБДД поступило сообщение от горожанина, который рассказал о припаркованной на тротуаре в Воронеже «Ладе Ларгус». Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 4 июля.

Оказалось, что автомобиль действительно стоял рядом с домом № 3а по улице Средне-Московской. На тротуаре около художественной школы его припарковал 73-летний пенсионер. В отношении водителя составили материалы о нарушении правил стоянки транспорта. Теперь мужчине грозит штраф в размере тысячи рублей

Напомним, сообщить в ГИБДД о нарушении можно через чат-бот в телеграме. Нужно лишь сфотографировать нарушение или снять его на видео, а также указать его место и время.