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НовостиПроисшествия4 июля 2023 16:48

В Воронеже бизнес-леди потеряла 1,6 млн рублей после общения с незнакомцами

Она передала аферистам свои персональные данные
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Еще одной жертвой мошенников стала 44-летняя жительница областного центра. Доверившись незнакомцам, она лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает газета «Новости Воронежа» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Издание уточняет, что горожанка является предпринимателем. Ей позвонил неизвестный с Санкт-Петербургского номера и представился сотрудником безопасности банка. Он вынудил женщину взять кредит, напугав, что ее счет заблокирован.

Убедил, что разблокировать его можно только перейдя по предварительно скачанному мобильному приложению. Помогли ему в этом сообщники, которые также набирали женщине и представлялись правоохранителями.

Когда злоумышленники получили доступ к банковскому счету горожанки, то сняли с него свыше 1,6 млн рублей и перестали выходить на связь. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража».