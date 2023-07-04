Мэр Вадим Кстенин принял участие в выездном совещании в мега-школе в Воронеже

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже 4 июля прошло выездное совещание, в ходе которого власти города и области проинспектировали ход строительства образовательного центра на Московском проспекте под председательством губернатора Александра Гусева. В нем принял участие мэр Вадим Кстенин.

В мероприятии также приняли участие зампредседателя правительства области Олег Мосолов и Константин Кузнецов, руководители профильных департаментов и управлений, директор мега-школы.

Фото - мэрии Воронежа

В ходе осмотра руководители компании-подрядчика (а это организация из Беларуси) доложили, что работы планируют завершить уже в августе, средства для этого выделены, не подведут и трудовые ресурсы. А с завтрашнего дня на территории мега-школы будут работать студотряды. Подрядчик уже оформил трудовые договоры с семьюдесятью студентами из России и Белоруссии. Они будут заниматься внутренней отделкой и благоустройством территории.

Сейчас строители ведут работы по озеленению, мощению и асфальтированию прилегающей территории, и установке малых архитектурных форм. Также ведется ограждение мегашколы, обустройство фасадов и витражных конструкций, завершается монтаж системы пожаротушения и вентиляции.

Особое внимание участники совещания уделили организации подъездных путей к будущей школе.

– Мы понимаем всю нагрузку, которая ляжет на прилегающие к объекту дороги. Заранее продумали транспортную составляющую вопроса. Поэтому к первому сентября завершим работы по строительству подъездных путей к школе с организацией парковочного пространства, – доложил главе региона мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Фото - мэрии Воронежа

Глава региона во время совещания отметил, насколько важно качество работ, а также акцентировал внимание на прохождении лицензирования.

- Может быть, кажется, что еще много невыполненных работ, но есть график, пока коллеги уверяют, что всё идет по плану. Проект для нас очень важный. Мы решаем большую задачу по обеспечению местами общего образования жителей микрорайона. Кроме этого, проект международный: здесь работает подрядчик из Белоруссии. У нас есть трехлетний опыт позитивного взаимодействия с ними. Уверен, что и здесь они нас не подведут, - сказал губернатор.

Напомним, строительство самой крупной в Воронеже школы на 2860 мест началось в сентябре 2021 года. Объект общей площадью в 60 тысяч кв. м должны сдать в эксплуатацию в августе 2023-го.