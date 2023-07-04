Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июля 2023 16:21

В Воронежской области молния убила женщину

Еще трое человек находятся в больницах, в том числе двое детей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

Трагедия случилась в Лискинском районе в селе Нижний Икорец вчера, 3 июля. От удара молнии пострадало четыре человека. Один из них от полученных травм скончался. О состоянии пациентов рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области 4 июля

В числе пострадавших – двое детей и две женщины. Одна скончалась. Вторая была перевезена в Воронеж и госпитализирована в тяжелом состоянии в ожоговое отделение областной клинической больницы №1.

Один ребенок в данный момент проходит лечение в Лискинской районной больнице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй чувствует себя намного хуже. Его готовят к транспортировке в областную детскую больницу №2, поскольку состояние оценивается как крайне тяжелое.