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НовостиОбщество4 июля 2023 15:04

Свадебный бум ожидается в Воронежской области в День семьи, любви и верности

В регионе зарегистрируют брак 309 пар
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

В День семьи, любви и верности, который отмечается в эту субботу, 8 июля, в Воронежской области поженятся сразу 309 пар. Об этом рассказали в пресс-службе управления ЗАГС региона 4 июля.

Свадебный бум ожидается в течение двух дней. Так, в пятницу, 7 июля, на регистрацию брака прибудут 234 пары.

День семьи, любви и верности – особенный. Это день памяти святых Петра и Февронии. Они являются покровителями семьи и брака, поскольку сказание о них – это история настоящей любви. И молодожены стремятся именно в этот день скрепить союз.