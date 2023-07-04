Свадебный бум ожидается в Воронежской области в День семьи, любви и верности

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В День семьи, любви и верности, который отмечается в эту субботу, 8 июля, в Воронежской области поженятся сразу 309 пар. Об этом рассказали в пресс-службе управления ЗАГС региона 4 июля.

Свадебный бум ожидается в течение двух дней. Так, в пятницу, 7 июля, на регистрацию брака прибудут 234 пары.

День семьи, любви и верности – особенный. Это день памяти святых Петра и Февронии. Они являются покровителями семьи и брака, поскольку сказание о них – это история настоящей любви. И молодожены стремятся именно в этот день скрепить союз.