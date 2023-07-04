СМИ: Нового гендиректора назначили на воронежском «Электросигнале»

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Генеральным директором старейшего воронежского «Электросигнала» назначили Игоря Гуренко. Решение приняли акционеры предприятия на минувшем собрании 30 июня, пишут местные СМИ.

Уточняется, что срок полномочий господина Гуренко составит пять лет. Ранее он занимал должность заместителя технического директора предприятия.

Напомним, в середине июня стало известно, что гендиректора воронежского «Электросигнала» Геннадия Потапова отстранили от должности. Он был бессменным руководителем предприятия почти два десятка лет - с 2004 года.