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НовостиПроисшествия4 июля 2023 14:05

Из-за аварии перекрыли движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Столкнулись две фуры, одна из которых загорелась
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Участок федеральной трассы М-4 «Дон» в Павловском районе в южном направлении временно перекрыли. Причиной стала авария с участием двух фур, одна из которых загорелась. Об этом 4 июля предупредила пресс-служба ГК «Автодор».

В связи с происшествием организован перепуск движения на альтернативную дорогу на 671 км, поскольку на трассе образовалась многокилометровая пробка.

Уточняется, что ДТП произошло на 687 км магистрали, проходящей в обход села Лосево и города Павловска недалеко от села Варваровка днем. Сообщение о возгорании одной из фур поступило на пульт дежурного МЧС примерно в 13.30. По данным ГУ МВД по Воронежской области, грузовой автомобиль влетел в стоящую на трассе фуру с прицепом. Из-за этого врезавшийся автомобиль загорелся. Один из водителей погиб на месте, второй доставлен в больницу.