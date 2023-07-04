Застрявшим в Рязанской области из-за поломки поезда воронежцам предложили компенсацию

Воронежцы, ехавшие на задержанном в Рязанской области поезде №156 «Москва–Анапа», могут обратиться за компенсационной выплатой к перевозчику. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД сегодня, 4 июля.

Там пояснили, что в случае задержки состава на более чем один час каждый пассажир имеет право оформить претензию об уплате штрафа. Сделать это можно в течение 45 дней, но при условии предъявления билета.

Таким образом можно будет вернуть 3% стоимости проезда за каждый полный час задержки, но не более чем в размере стоимости проезда. Бланк и перечень документов для оформления претензии размещены на сайте АО "ФПК" https://fpc.ru/ru/7157/page/103290?id=10965. Направить претензию можно по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 4а, стр. 2, Московское железнодорожное агентство.

Напомним, поезд застрял в Рязанской области из-за поломки локомотива. Время задержки составило три часа. Пассажиры из Воронежской области пожаловались, что во время вынужденной стоянки в составе не работали кондиционеры и туалеты.