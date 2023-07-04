На воронежской трассе из-за полыхающей фуры растянулась пробка в 5 км

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Длиной в пять километров растянулась пробка на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе из-за горящей фуры. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

ЧП на трассе случилось сегодня днем, 4 июля, в 13.41 недалеко от села Варваровка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, один водитель погиб, второй, по счастью, не пострадал. На месте до сих пор работают два отделения пожарных.

- Саму фуру потушили в течение 40 минут, сейчас идет проливка, - уточнили в пресс-службе ведомства.