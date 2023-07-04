Проекты из Воронежской области выиграли президентские гранты на общую сумму почти 6,5 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сразу восемь проектов из Воронежской области выиграли в 2023-м гранты Президентского фонда культурных инициатив. В общей сложности сумма поддержки составила почти 6,5 миллионов рублей.

2,9 млн руб получит медиапроект «БУМ науки», 1,1 млн руб – выделят на проведение литературного марафона «Читай-Болтай». Историко-туристический центр «Петровские корабли» получит 499,6 тыс руб на «Музей плюс», а воронежская творческая школа «Гитара в России» – 495,6 тыс руб.

«Кладовой народных традиций» выделят 488,7 тыс руб, медиа-студии «Макашевка ТВ+» из Борисоглебска - 395,9 тыс руб. Проект «Деревянное зодчество малой Родины» из Борисоглебска – получит на 366,3 тыс руб. А выездной читальный зал под открытым небом «Летний книгопарк» в Борисоглебске – 216,5 млн руб.