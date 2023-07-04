Житель Воронежской области погиб в ходе СВО

фото со страницы Игоря Кирноса ВКонтакте

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Лискинского района Петр Диченсков. Об этом 4 июля сообщил глава райадминистрации Игорь Кирнос. Подполковнику было 46 лет.

- Петр Владимирович избрал делом своей жизни служение Отечеству, был офицером запаса. Он мужественно защищал нашу Родину, погиб при исполнении воинского долга. Ратный подвиг нашего земляка - пример героизма и отваги. Награжден Орденом Мужества посмертно. Выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким Петра Владимировича. Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую память о нашем земляке, - написал Игорь Кирнос.