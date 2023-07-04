На улице Загоровского в Воронеже произошла массовая авария

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

На улице Загоровского в Коминтерновском районе Воронежа сегодня днем, 4 июля, произошла массовая авария. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

В аварию попали сразу четыре легковых автомобиля у дома № 1. Повреждения получили «Форд Фокус», которым управлял 28-летний местный житель, «Опель Омега» под управлением 46-летнего водителя, «Хендай X35», за рулем которого находился 58-летний мужчина и «Деу», водителем которого был 58-летний воронежец. По счастью, никто из людей в ДТП никто не пострадал.

Кто спровоцировал аварию, пока неизвестно. По данному факту полицейские проводят проверку.