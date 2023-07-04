Под Воронежем будут судить ветврача, получившего 100 тыс рублей взяток за справки на мясо

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело бывшего ветеринарного фельдшера отдела организации противоэпизоотической и лечебно-профилактической работы Бутурлиновской районной станции по борьбе с болезнями животных, обвиняемого во взятках.

С октября 2019 года по январь 2022 года ветеринар получил от трех знакомых, занимающихся скупкой мяса животных у населения, деньги за ветсправки на товар без фактического проведения клинического осмотра животных. В общей сложности обвиняемый получил на карту более 100 тысяч рублей.

- На предварительном следствии обвиняемый признал вину, она подтверждается также оперативными материалами региональных управлений ФСБ и МВД, показаниями свидетелей. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Сергей Гольцман.