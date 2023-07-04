По обходу Лосева и Павловска в Воронежской области за три года проехали 17 млн раз

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обход Лосева и Павловска в Воронежской области на трассе М-4 «Дон» - маршрут популярный. За три года по обновленной дороге автомобилисты проехали почти 17,3 млн раз. Статистикой 4 июля поделились в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Участок после реконструкции открыли в июле 2020 года. В среднем за день по нему следует 15,8 тысяч машин. В курортный сезон интенсивность увеличивается. Пропускная способность возрастает до 37,3 тысячи авто в сутки. По большей части дорогой пользуются владельцы легковушек – 72%.

Напомним, строительство обходной дороги села Лосева и города Павловска начали в августе 2017 года, чтобы избавиться от постоянных заторов. Участок трассы протяженностью 85,17 км проходит по Бобровскому, Павловскому и Верхнемамонскому районам. Дорога соответствовует 1Б категории. Расчетная скорость движения на новой дороге – 120 км/час.