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НовостиОбщество4 июля 2023 11:18

По обходу Лосева и Павловска в Воронежской области за три года проехали 17 млн раз

В основном это легковые автомобили
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обход Лосева и Павловска в Воронежской области на трассе М-4 «Дон» - маршрут популярный. За три года по обновленной дороге автомобилисты проехали почти 17,3 млн раз. Статистикой 4 июля поделились в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Участок после реконструкции открыли в июле 2020 года. В среднем за день по нему следует 15,8 тысяч машин. В курортный сезон интенсивность увеличивается. Пропускная способность возрастает до 37,3 тысячи авто в сутки. По большей части дорогой пользуются владельцы легковушек – 72%.

Напомним, строительство обходной дороги села Лосева и города Павловска начали в августе 2017 года, чтобы избавиться от постоянных заторов. Участок трассы протяженностью 85,17 км проходит по Бобровскому, Павловскому и Верхнемамонскому районам. Дорога соответствовует 1Б категории. Расчетная скорость движения на новой дороге – 120 км/час.