24% воронежцев признались, что у них есть подработка

Фото - из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти каждый четвертый воронежец имеет работу по совместительству. При этом как правило делают это наша земляки открыто. К такому выводу пришли специалисты SuperJob после проведения опроса. Своими результатами они поделились 4 июля.

Итак, 24% воронежцев признались, что имеют работу по совместительству. Из них 17% не скрывают это от работодателя. Те, кто не делает из этого секрета, объясняют это отсутствием подобных запретов со стороны компании, а также правом распоряжаться свободным временем по своему усмотрению.

О том, что на основной работе знают о совместительстве, чаще всего говорят опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (19%). Скрывающих этот факт от работодателя больше среди горожан до 34 лет (6%).

Что касается работодателей, то почти каждый третий (32%) не одобряет, когда штатные сотрудники трудятся в других местах. По их наблюдениям, рано или поздно чрезмерная загруженность сказывается на качестве работы. Нейтрально такую ситуацию воспринимают 46% работодателей, а каждый седьмой (15%) даже приветствует, поскольку главное, чтобы не мешало выполнению основных обязанностей.