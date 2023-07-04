Воронежцев предупредили об опасном солнце

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ближайшие несколько дней воронежцам советуют после полудня не находиться на улице, а если избежать этого нельзя, то лучше позаботиться о головных уборах и закрытой одежде. Регион пойдет в зону повышенной солнечной активности, отмечает руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ультрафиолетовый индекс будет достигать шести единиц, что является довольно высоким показателем.

Защититься от опасного солнечного излучения можно шляпами и другими головными уборами, светлой одеждой с длинным рукавом из легких натуральных тканей. Не забывайте также пользоваться солнцезащитным кремом. А если есть возможность, оставайтесь в полуденные часы в помещении, чтобы не заработать тепловой удар.