Воронежцев предупредили об отключении воды на 18 улицах Левого берега

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Жителям 18 улиц Левого берега необходимо запастись водой. О плановых ремонтных работах в Левобережном районе предупредил горожан Водоканал. 5 июля специалисты РВК-Воронеж будут менять запорную арматуру на ул. Ростовской. В связи с этим с 9.00 и до 17.00 водоснабжение временно приостановят по следующим адресам:
ул. Ростовская, 1-66,
ул. Новосибирская, 4-45,
ул. Менделеева,
ул. Небольсина,
пер. Цимлянский,
ул. Цимлянская,
ул. Путилина,
ул. Костромская,
ул. Танеева, 4,
ул. Саврасова, 2а,16,
ул. Ярославская, 26,
а также частный сектор, ограниченный улицами: Новикова - Волкова - Нововоронежская - Шубина - Новосибирская и Лихачева, ул. Сеченова.
Жителям этих кварталов необходимо заранее запастись водой.