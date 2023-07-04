Воронежцев предупредили об отключении воды на 18 улицах Левого берега

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жителям 18 улиц Левого берега необходимо запастись водой. О плановых ремонтных работах в Левобережном районе предупредил горожан Водоканал. 5 июля специалисты РВК-Воронеж будут менять запорную арматуру на ул. Ростовской. В связи с этим с 9.00 и до 17.00 водоснабжение временно приостановят по следующим адресам:

ул. Ростовская, 1-66,

ул. Новосибирская, 4-45,

ул. Менделеева,

ул. Небольсина,

пер. Цимлянский,

ул. Цимлянская,

ул. Путилина,

ул. Костромская,

ул. Танеева, 4,

ул. Саврасова, 2а,16,

ул. Ярославская, 26,

а также частный сектор, ограниченный улицами: Новикова - Волкова - Нововоронежская - Шубина - Новосибирская и Лихачева, ул. Сеченова.

Жителям этих кварталов необходимо заранее запастись водой.