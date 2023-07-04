Воронежские кардиохирурги спасли новорожденную с редким пороком сердца

В Воронеже трехнедельная малышка сутки провела с открытой в ходе операции грудной клеткой. Кардиохирургам удалось спасти новорожденную с редким пороком сердца, сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Кроха попала в областную детскую больницу №1 в июне: врачи заподозрили у нее проблемы с сердцем. Согласно поставленному диагнозу, у малышки двух недель от роду обнаружили необычный порок сердца - редкую аномалию, характеризующуюся неестественным расположением крупных кровеносных сосудов. Правая ветвь легочной артерии малышки отходила от восходящей аорты, а межжелудочковая перегородка имела большой дефект. Согласно медицинской статистике, подобные пороки встречаются только в 0,1% среди всех случаев врожденных пороков сердца и относятся к группе критических.

- Ввиду быстрого развития сердечной недостаточности дети с такими аномалиями не доживают и до трех месяцев. Поэтому консилиум специалистов принял решение о переводе ребенка в кардиохирургический центр ВОКБ №1 для немедленной помощи. На 19 день жизни девочке провели сложнейшую операцию с применением аппарата искусственного кровообращения, в ходе которой врачам удалось анатомически скорректировать порок. Реимплантировали правую ветвь легочной артерии в ствол, выполнили пластику аорты, легочной артерии и дефекта межжелудочковой перегородки. За четыре часа хирурги практически полностью восстановили естественное положение крупных сосудов. Особенность послеоперационного восстановления ребенка заключалась в том, что сутки после вмешательства по медицинским показаниям грудная клетка девочки оставалась открытой. Специалисты реанимации постоянно дежурили у постели малышки, - сообщили в облздраве.

Операция прошла успешно. На шестые сутки девочка начала самостоятельно дышать, ее перевели в палату к маме. Малышку ждет длительный процесс реабилитации, сейчас ребенок проходит восстановительную программу под присмотром детских кардиологов ВОДКБ №1.