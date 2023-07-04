В Воронежской области педофил напал на двух 7-летних девочек

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

64-летний мужчина задержан в городе Бобров Воронежской области по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Извращенец напал на двух 7-летних девочек в начале июля.

Как рассказали в СУ СКР по региону, следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

- По делу выполняется весь комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления, - рассказали в пресс-службе следственного управления.