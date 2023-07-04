Почтить память Юрия Хоя в Воронеж съехались фанаты из Ростова, Тамбова, Москвы, Луганска и Екатеринбурга

фото Валерия Бобкина

4 июля, в день 23-летия кончины лидера легендарной воронежской панк-группы «Сектор газа» Юрия «Хоя» Клинских, фанаты его творчества традиционно собрались у могилы музыканта на Левобережном кладбище «На баках». Сегодня помянуть кумира приехали поклонники из Ростова, Тамбова, Москвы, Луганска и даже Екатеринбурга. Чтобы 4 июля оказаться в Воронеже, преданные фанаты даже специально берут отпуска, как, например, уральская семья из трех поколений – муж с женой, их дети и внуки (шесть человек).

Как признался глава семейства, он еще в 90-х годах побывал на концерте «Сектора Газа» в родном Екатеринбурге и с тех пор его не отпускает творчество Юрия Хоя. Уральцы удивлены, что в Воронеже до сих пор не увековечена память музыканта - нет ни памятника, ни музея, ни даже мемориальные таблички.

Разговоры об установке памятника Юрию Клинских ведутся в Воронеже уже десяток лет, но городская комиссия по культурному наследию пока не дала добро.