Воронежцев пригласили отметить День семьи, любви и верности

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже отметят День семьи, любви и верности. Праздновать 8 июля в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских в России начали с 2008 года, а в 2022-м праздник сделали общегосударственным.

В этом году воронежцы начнут его отмечать даже раньше. 5 июля в 10.00 в парке «Орленок» состоится мастер-класс «Ромашек белый хоровод» по изготовлению символа праздника. 6 июля в домах культуры пройдут концерты, конкурсы и игровые программы.

7 июля в 11.00 в Центральном парке состоятся мастер-классы студий клуба «Тенистый», посвященные Дню семьи, любви и верности. В 12.00 в музее-диораме пройдет онлайн-акция «Ромашка Победы»: чтение фронтовых писем».

В 12.00 в клубе «Восток» - праздничная программа «День Петра и Февронии», концерты состоятся в КДЦ «Левобережье» (16.00), клубе «Боровое» (18.00). В клубе «Шилово» покажут мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» в 16.00.

В Зеленом театре Центрального парка 7 июля в 15.00 пройдет награждение супружеских пар «За любовь и верность. А в ВКЗ в это же время - концерт.

В 17.00 в парке «Орленок» пройдет развлекательная программа «Семейные забавы».

8 июня в храмах Советского района пройдут богослужения в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

В городских библиотеках города запланированы тематические мастер-классы по изготовлению ромашек, «уроки доброты», выставки книг и рисунков, беседы и семейные викторины.