Под Воронежем в аварии с перевернувшимся «Ниссан Икс-Трэйл» погибли две женщины

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Сотрудники ГИБДД устанавливают причины смертельного ДТП в Новоусманском районе, в котором погибли две женщины.

Авария произошла ранним утром 3 июля. Около 4.30 на 540-м километре автодороги М-4 «Дон» в направлении Ростова-на-Дону 51-летний водитель «Ниссан Икс-Трэйл» вылетел в кювет, где машина перевернулась.

Водитель попал в больницу с травмами, а вот две его пассажирки 62 и 85 лет скончались на месте ДТП до приезда "скорой".

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал об аварии в Лискинском районе, где погиб пассажир мотоблока