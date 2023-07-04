Под Воронежем в столкновении «ВАЗ 21150» и мотоблока погиб пассажир

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в ночь на 4 июля в Лискинском районе.

Около 23.30 в поселке Давыдовка 20-летний водитель «ВАЗ 21150», по предварительным данным полиции, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мотоблока «Кадви МБ-1Д» с прицепом и врезался в него.

В ДТП погиб 36-летний пассажир мотоблока, находившийся в прицепе. Водители автомобиля и мотоблока попали в больницу с травмами.

За 3 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 102 ДТП, в них пострадали 11 человек и трое погибли.