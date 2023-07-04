Воронежцам озвучили программу осенней части Платоновского фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Летнюю сессию Платоновского фестиваля посетили в Воронеже около 83 тыс зрителей, но форум не прощается с воронежцами. Осенняя часть Платоновфеста пройдет со 2 сентября по 2 октября. И дирекция уже озвучила программу. Она разноплановая: включает драматические и хореографические спектакли, сольные, камерные и симфонические концерты. Артисты приедут в Воронеж из Азербайджана, Армении, России и Сербии.

3 и 4 сентября в ВКЗ покажут спектакль РАМТа «Душа моя Павел», поставленного худруком театра Алексеем Бородиным по пьесе Полины Бабушкиной по мотивам романа Алексея Варламова. 9 и 10 сентября в ВКЗ Московский театр «Мастерская Фоменко» сыграет спектакль худрука театра Евгения Каменьковича «Доктор Живаго».

15 и 16 сентября в театре оперы и балета зрители увидят работы ярких хореографов современности Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Шарон Эяль «Блум. Чай или кофе? Автоданс».

16 и 17 сентября в ВКЗ покажут перенесенный с лета спектакль «Оружие сердец», поставленного Санкт-Петербургским Молодежныим театроме на Фонтанке по киносценарию Андрея Платонова «Семья Иванова».

Завершит театральную программу спектакль «… и снова Весна» театра «Амазгаин» (Армения). Спектакль впервые будет показан в России.

Первым событием музыкальной программы фестиваля станет выступление сербских артистов. Виолончелист Неманья Станкович и пианистка Майя Михич сыграют произведения русских и сербских композиторов. Концерт пройдет 2 сентября.

17 сентября Московский камерный оркестр Musica Viva исполнит сочинения Арканджело Корелли, Франческо Джеминиани, Пауля Хиндемита и Белы Бартока, а 2 октября пройдет концерт ансамбля солистов Российского Национального Оркестра «Камерата РНО».

29 сентября в сопровождении Воронежского симфонического оркестра в зале филармонии выступит пианист Даниил Харитонов – обладатель Гран-при Московского Международного конкурса пианистов Крайнева и бронзовый призер XV Международного конкурса имени Чайковского. Эльвин Хокса Ганиев (скрипка, Азербайджан) и Даниил Харитонов выступят еще и 30 сентября. Музыканты исполнят сочинения композиторов-классиков: Прокофьева, Дебюсси, Брамса.