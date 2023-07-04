Пешеход, погибший в ДТП под Воронежем, оказался известным лыжником

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Пешеходом, погибшим 2 июля под колесами ВАЗ-2110 в Терновском районе (сайт VRN.KP.RU сообщал, что ДТП произошло днем на 40-м километре автодороги «Эртиль-Терновка»), оказался известный спортсмен-лыжник. Авария на 58-м году оборвала жизнь Андрея Рожнова. Об этом сообщили в райадминистрации.

- 2 июля трагически погиб наш земляк, уроженец села Козловка, Андрей Рожнов - примерный семьянин, любящий муж и отец. Терновцы запомнят его как доброго и отзывчивого человека, который реализовался во многих сферах жизни. Андрей Иванович жил лыжным спортом, был очень увлеченным, выносливым и целеустремленным человеком. Он не просто любил лыжи. Каждый его шаг неотделимо был связан с этим видом спорта, - отметили в администрации Терновского района.

Андрей Рожнов покорил не только снежные просторы нашей страны, но и высокогорные трассы стран Европы и Китая. Он был участником и призером более 60 марафонов и соревнований всероссийского и международных уровней по лыжному спорту, мастер Wоrldloppet, дважды золотой мастер Russialopet. В 2016 году он покорил знаменитую лыжную гонку на 70 км Marcialonga в Италии, в 2017 году – стал победителем в гонке Vasaloppet на 90км в Швеции. В 2018 году побывал в Китае на марафоне Vasaloppet China, где показал свой лучший результат - серебро в возрастной группе М 50-54.