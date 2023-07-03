На получение жилья в Воронежской области претендуют 3880 детей-сирот

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В очереди на получение жилья из специализированного жилфонда Воронежской области на 1 апреля 2023 состоят 3880 детей-сирот, 2935 из них имеют право на обеспечение жилым помещением ( это 18-летние и старше).

- После предоставления квартиры, сирота не может сразу же оформить ее в собственность или продать, так как срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет пять лет, - отметили в департаменте социальной защиты региона.

По окончании этого срока специальная комиссия проверяет жилищно-бытовые условия нанимателей, по результатам проверки составляет акт и заключение.

В случае выявления нарушений (несвоевременная плата за жилье, накопление большого долга, отсутствие постоянного заработка, непроживание в жилом помещении, систематическое нарушение прав и законных интересов соседей и другое), договор найма могут продлить еще на пять лет и так неоднократно.

При отсутствии претензий заключается договор социального найма жилого помещения и только после этого квартиру можно оформить в собственность.

Так, в 2022 году было заключено 102 договора социального найма. На новый пятилетний срок перезаключено 14 договоров найма специализированного жилого помещения.