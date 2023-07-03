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НовостиОбщество3 июля 2023 16:18

В пунктах временного проживания Воронежской области находятся больше 5 тысяч человек

Это укаинцы, жители ДНР и ЛНР, а также белгородцы
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По данным департамента соцзащиты Воронежской области, на сегодня на территории региона открыто 96 пунктов временного размещения. Из них 39 - на базе государственных учреждений области, в которых проживает 1288 человек., и 57 ПВР - в коммерческих учреждениях, в них размещено 3940 человек.

В пунктах временного проживания на територии области проживают 1479 граждан ДНР и 946 граждан ЛНР, а также 197 украинцев, 16 человек из Запорожья, 136 – из Херсона и 23 жителя Белгородской области.

За период с 19 февраля 2022 года по настоящее время трудоустроено около 600 граждан ЛНР, ДНР и Украины.