Тамбовская фирма построит за 195 миллионов аптеку у воронежской больницы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Тамбовская фирма выиграла контракт на разработку проекта и строительство аптеки возле областной больницы №1 в Воронеже. Стоимость работ составит 195 миллионов рублей, хотя стартовая цена контракта была 213 миллионов. Подрядчика нашли только со второго раза.

Согласно контракту, фирма обязана оформить необходимые документы, приобрести оборудование и собственно возвести здание. Кроме того, подрядчик обеспечит новый объект инженерными сетями, телефонной связью, пожарной и охранной сигнализацией, а также собственной котельной.

Проект предусматривает вырубку 132 деревьев – тополей, осин, рябин, яблонь, вязов и дубов. Поэтому после завершения работ фирма обязана провести озеленение прилегающей территории. Срок завершения строительства - 1 августа 2024 года.