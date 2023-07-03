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НовостиОбщество3 июля 2023 15:41

Ураган засыпал ветками воронежскую трассу

Непогода разыгралась в Острогожском районе
Ирина КАЗАНИНА
Машины снизили скорость

Машины снизили скорость

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Днем 3 июля в Острогожском районе на трассе «Дон» прошел ураган. Об этом в редакцию «Комсомолки» сообщили очевидцы.

- Сейчас ехали по трассе «М-4», у поворота на Острогожск дорога оказалась густо засыпана ветвями и даже стволами сухих деревьев, - рассказали воронежцы. – Вероятно, прямо перед нами здесь прошла гроза или даже ураган.

Обилие мусора на асфальте вынудило водителей снизить скорость, что замедлило поток автотранспорта на оживленном направлении.