Ураган засыпал ветками воронежскую трассу

Машины снизили скорость Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Днем 3 июля в Острогожском районе на трассе «Дон» прошел ураган. Об этом в редакцию «Комсомолки» сообщили очевидцы.

- Сейчас ехали по трассе «М-4», у поворота на Острогожск дорога оказалась густо засыпана ветвями и даже стволами сухих деревьев, - рассказали воронежцы. – Вероятно, прямо перед нами здесь прошла гроза или даже ураган.

Обилие мусора на асфальте вынудило водителей снизить скорость, что замедлило поток автотранспорта на оживленном направлении.