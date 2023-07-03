Новые дороги в частном секторе Воронежа обещают оборудовать «лежачими полицейскими»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На сегодня ремонт дорог идет на 33-х улицах частного сектора Воронежа. На 14-то из них выполнены больше половины работ, на пяти – полностью завершены. Всего же, по планам управления дорожного хозяйства города, до осени в городе уложат асфальт на 72-х улицах частного сектора.

По словам руководителя управления, Олега Котова, за каждый объектом закреплен куратор, который контролирует все этапы выполнения работ. Пока в ходе проведения операционного и лабораторного контроля замечаний и нарушений технологии производства работ к качеству применяемых материалов не выявлено.

На время ремонта дорожники обеспечивают доступ к домовладениям и минимизируют неудобства для их жителей, – поделился Олег Владимирович.

А по завершении ремонта готовый объект принимает комиссия, в состав которой входят представители регионального департамента дорожной деятельности, городского управления дорожного хозяйства, городского контрольно-аналитического управления, службы заказчика, общественных организаций.

Мэр города Вадим Кстенин поручил обратить особое внимание на то, чтобы на новых дорогах в частном секторе установили «лежачих полицейских». Иначе тихие улочки могут быстро превратиться в гоночные трассы.