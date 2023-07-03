В центре Воронежа замостили плиткой … пни

Фото читателя Фото: Предоставлено

Забавным фото поделился с редакцией «КП-Воронеж» читатель. На площади Ленина у дома №9 внимание пешехода привлекло необычное мощение тротуара:

- Периодически на улицах города спиливают сухие деревья, на их месте остаются пни. Как правило, их потом высверливают и на освободившееся место сажают молодое дерево. Ну, или просто закладывают квадрат плиткой, - рассказал читатель Виктор.

Однако в этом случае кто-то старательно обложил пни плиткой. Что и вызвало недоумение воронежца, который задался резонным вопросом – зачем?

Вопрос нашего читателя мы адресовали в управу Центрального района. Там «Комсомолке» рассказали, что комбинат благоустройства не имеет отношения к мощению приствольных кругов. Скорее всего, это инициатива администрации расположенного рядом магазина.

- В планах комбината благоустройства – удаление этих пней и посадка на их место новых деревьев, - уточнили в управе Центрального района.