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НовостиОбщество3 июля 2023 14:04

Из ТЦ Воронежа эвакуировали посетителей

Тревога оказалась ложной
Ирина КАЗАНИНА
Через 10 минут посетители смогли вернуться в здание

Через 10 минут посетители смогли вернуться в здание

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В понедельник, 3 июля в торговом центре «Галереи Чижова» в Воронеже прозвучала сирена. Звук напугал посетителей около 12 часов дня. Людей поспросили срочно покинуть помещение.

Однако уже через 10 минут посетители смогли вернуться. Как оказалось, пожарная сирена сработала в одном из торговых помещений центра. При этом никаких ЧП не зарегистрировали. Тревога оказалась ложной. И ТЦ продолжил работать в штатном режиме.

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