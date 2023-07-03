В Воронеже летнюю часть Платоновфеста посетили около 83 тысяч человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В минувший выходной, 2 июля, В Воронеже завершилась летняя сессия XII Платоновского фестиваля. В форуме искусств приняли участие артисты из 13 стран - Аргентины, Армении, Беларуси, Вьетнама, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России, Турции, Узбекистана и ЮАР. Летнюю часть Платоновфеста посетили около 83 тысяч человек.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В этом году организаторы уделили больше времени мероприятиям на открытых площадках: всего прошло 39 таких событий - выступления уличных театров, музыкальные опен-эйры в Белом колодце и на песке на пляжной части набережной, зрелищные шоу в парках. Уличные мероприятия посетили 51,3 тысячи человек (только на фестиваль уличных театров в парк «Дельфин» пришли 44,5 тысячи зрителей).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В театральной программе прошло 47 показов 21 спектакля. Зрителей особенно поразили постановки драматические «Гардения» из Армении и «Венчание с ветром» из Беларуси, а также танцевальные «Дикое танго» из Аргентины, «Внутри» из Индии, кукольный спектакль на воде из Вьетнама. Интересные постановки представили и по творчеству Платонова.

Яркими событиями музыкальной программы XII Платоновского фестиваля стали выступления пианистов Бориса Березовского, Сюйхуа Юня и Жуя Мина, а также концерт «Оперные голоса в Зеленом театре».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Развернутой была и образовательная часть – с лекциями и творческими встречами.

Визуальная программа представила три проекта: выставку Роберта Фалька, фото Александра Родченко и экспозицию Евгения Кравцова.

Осенняя часть XII Платоновфеста пройдет со 2 сентября по 2 октября. Зрителей ждут драматические и хореографические спектакли, сольные и камерные концерты музыкантов-виртуозов. В Воронеже выступят артисты из Азербайджана, Армении, России и Сербии. Полную программу мы опубликуем в ближайшее время.