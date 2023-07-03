Замена асфальта на Северном мосту Воронежа начнется 7 июля

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже 7 июля начнутся масштабные работы по ремонту дороги на Северном мосту. Здесь планируется полностью заменить асфальтовое покрытие.

В мэрии напомнили, что в последний раз ремонт здесь проводили пять лет назад за бюджетные средства. С тех пор ежегодно подрядчик по гарантии устранял возникающие дефекты. Однако сейчас гарантийный срок истек, а на мосту образовалось огромное количество ям.

- Ремонт коснется покрытия дороги. Деформационные швы, которые также ремонтировались в прошлом, находятся в хорошем состоянии и выполняют свою функцию, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Для проведения работ в пятницу, 7 июля, полностью закроют движение в одном из направлений, а весь поток машин пойдет по одной стороне моста– по две полосы с левого на правый берег и обратно.

- В период перекрытия выделенная полоса для общественного транспорта функционировать не будет, – рассказал руководитель управления дорожного хозяйства мэрии Олег Котов.

Для сокращения сроков ремонта, работать дорожники будут круглосуточно, в две фрезы и три асфальтоукладчика.