В Воронеже наркокурьера отправили в колонию строгого режима на восемь лет

Воронежский областной суд оставил приговор Левобережного районного суда без изменения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летний воронежец Даниил Дранишников признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет»). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина перевозил наркотики из Москвы в Воронеж для последующей продажи. В мае 2022 года его за рулем «ВАЗа-2114» остановили сотрудники полиции на автодороге М-4 «Дон». При досмотре были изъяты мефедрон и соль общей массой почти три килограмма. Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, а также признал машину осужденного орудием совершения преступления, конфисковав ее в доход государства. Любопытно, что Дранишников подал апелляционную жалобу на конфискацию автомобиля. Но Воронежский областной суд оставил приговор Левобережного районного суда без изменения.