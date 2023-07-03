Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2023 13:03

В Воронеже наркокурьера отправили в колонию строгого режима на восемь лет

Его поймали на автодороге М-4 «Дон» с почти тремя килограммами запрещенных веществ
Алексей СЕРГУНИН
Воронежский областной суд оставил приговор Левобережного районного суда без изменения.

Воронежский областной суд оставил приговор Левобережного районного суда без изменения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летний воронежец Даниил Дранишников признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет»). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина перевозил наркотики из Москвы в Воронеж для последующей продажи. В мае 2022 года его за рулем «ВАЗа-2114» остановили сотрудники полиции на автодороге М-4 «Дон». При досмотре были изъяты мефедрон и соль общей массой почти три килограмма. Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, а также признал машину осужденного орудием совершения преступления, конфисковав ее в доход государства. Любопытно, что Дранишников подал апелляционную жалобу на конфискацию автомобиля. Но Воронежский областной суд оставил приговор Левобережного районного суда без изменения.