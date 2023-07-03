У воронежского IT-ишника аферисты похитили свыше 82 тысяч рублей

За минувшие сутки на территории нашего региона от проделок аферистов пострадали восемь граждан и еще у пятерых похитили деньги с банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 2 июля, в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 20-летнего специалиста IT-компании об исчезновении крупной суммы денег с банковской карты. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В мобильном банке мужчина увидел, что на протяжении последних суток с его карты совершили девять покупок в интернет-магазине на различные суммы: от трех до 16 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 82 тысячи. Обратившись в техническую поддержку торговой платформы, потерпевший выяснил, что покупки оплачивались с его банковской карты, но совершались с другого аккаунта. Вероятно, злоумышленник каким-то образом завладел персональными данными карты парня и воспользовался ими.

Всего же за минувшие сутки на территории нашего региона от проделок аферистов пострадали восемь граждан и еще у пятерых похитили деньги с банковской карты. Общий ущерб составил более 200 тысяч.