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НовостиПроисшествия3 июля 2023 12:20

У воронежского IT-ишника аферисты похитили свыше 82 тысяч рублей

Мошенники воспользовались данными его банковской карты
Алексей СЕРГУНИН
За минувшие сутки на территории нашего региона от проделок аферистов пострадали восемь граждан и еще у пятерых похитили деньги с банковской карты.

За минувшие сутки на территории нашего региона от проделок аферистов пострадали восемь граждан и еще у пятерых похитили деньги с банковской карты.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 2 июля, в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 20-летнего специалиста IT-компании об исчезновении крупной суммы денег с банковской карты. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В мобильном банке мужчина увидел, что на протяжении последних суток с его карты совершили девять покупок в интернет-магазине на различные суммы: от трех до 16 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 82 тысячи. Обратившись в техническую поддержку торговой платформы, потерпевший выяснил, что покупки оплачивались с его банковской карты, но совершались с другого аккаунта. Вероятно, злоумышленник каким-то образом завладел персональными данными карты парня и воспользовался ими.

Всего же за минувшие сутки на территории нашего региона от проделок аферистов пострадали восемь граждан и еще у пятерых похитили деньги с банковской карты. Общий ущерб составил более 200 тысяч.